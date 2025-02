Adrian Porumboiu, atac dur la adresa unui jucator U Cluj: "Nu emana inteligenta sclipitoare"

Fostul patron al FC Vaslui Adrian Porumboiu a readus la viata un scandal din lumea sportului, inceput cu cateva saptamani in urma si care parea ca s-a terminat. Este vorba despre jucatorul U Cluj Alex Chipciu, care l-a criticat pe Calin Georgescu, candidatul la alegerile prezidentiale de anul trecut.Porumboiu l-a jignit pe mijlocas, sustinand ca nu ar fi suficient de destept pentru a ii critica pe altii: "La noi, in Romania, este o vorba: 'Cine zice, ala e'. Am incheiat subiectul cu asta. El e ... citește toată știrea