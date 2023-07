Un milion de euro pentru CFR Cluj! Presa din Italia anunta vanzarea portarului Simone Scuffet la Cagliari, nou-promovata in Serie A. Goalkeeper-ul in varsta de 27 de ani a trecut vizita medicala si doar anuntul oficial mai este asteptat.Simone Scuffet va semna un contract valabil pana in 2026 cu Cagliari, iar CFR Cluj va incasa suma de un milion de euro in urma vanzarii sale, anunta jurnalistul italian Nicolo Schira, ... citeste toata stirea