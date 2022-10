Agentia Nationala Anti-Doping, despre cazul Halep: Roxadustat e substanta nespecifica / Pentru utilizarea intentionata, perioada de suspendare e de 4 ani

"Substanta FG-4592 (Roxadustat) se incadreaza in Lista Interzisa la sectiunea S2 - Hormoni peptidici, factori de crestere, substante inrudite si mimetice, agenti activatori ai factorilor care induc hipoxia. Stabilizatorii factorilor care induc hipoxia s-au regasit pe Lista Interzisa din anul 2011. In 2015 si 2016 a fost introdusa denumirea FG-4592 in cadrul acestei sectiuni de stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia. Din anul 2017 a fost adaugata in Lista Interzisa denumirea ... citeste toata stirea