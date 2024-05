Ajuns la 85 de ani, Ion Tiriac si-a facut testamentul si a facut anuntul: "Am 33 de copii, averea va fi impartita in 33 de parti egale"

Ion Esiriac (85 de ani) este al doilea cel mai bogat roman, cu o avere estimata la 2,1 miliarde de dolari, aproximativ 10 miliarde de lei.Tiriac are 3 mostenitori legitimi - Ion Alexandru Tiriac, Karim Mihai Tiriac si Ioana Natalia Tiriac, dar a dezvaluit ca are, in total, 33 de copii si ca isi va imparti averea in 33 de parti egale."Mereu mi-au placut femeile, nu pot sa explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 in total. Nu imi poarta numele, dar dupa disparitia mea, averea ... citește toată știrea