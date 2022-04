Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro si Gheorghe Hagi vin la Cluj, la meciul de retragere al lui Adrian Mutu, de la Sports Festival, biletele au fost puse in vanzare.Biletele de acces la meciurile demonstrative din cadrul Sports Festival au fost puse in vanzare astazi, e vorba de doua meciuri care vor include elemente de show si, dupa cum spun organizatorii, invitati de top. Meciul de retragere al tenismenului Horia Tecau va avea loc vineri, 10 iunie, in BT Arena, iar alaturi de el, pe teren, ... citeste toata stirea