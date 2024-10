Alex Chipciu, capitanul Universitatii Cluj, a inceput pregatirea cu lotul Nationalei. S-a pregatit separat fata de restul echipei

,,Tricolorii" urmeaza sa intalneasca Cipru si Lituania, in cadrul grupei C, din Liga Natiunilor. Jucatorii antrenati de Mircea Lucescu spera sa adune 12 puncte dupa 4 meciuri jucate in cadrul competitiei.Pana la ora de start a antrenamentului, 10 tricolori erau prezenti la baza de pregatire: Horatiu Moldovan, Nicolae Stanciu, Florin Nita, Denis Alibec, Nicusor Bancu, Alexandru Mitrita, George Puscas, Florinel Coman, Alexandru Chipciu si Andrei Ratiu. Fundasul dreapta legitimat la Rayo ... citește toată știrea