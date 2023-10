Partida dintre FCSB si Universitatea Cluj s-a incheiat cu o remiza, scor 2-2, in etapa a 11-a din SuperLiga Romaniei. Alex Chipciu a vorbit despre remiza cu FCSB, dar si despre scandalul pe care l-a iscat prin declaratiile facute dupa meciul de Cupa cu CSA (3-1)."Am jucat aici (n.r. - la FCSB), iubesc oamenii care sunt aici, am trait momente alaturi de ei. Am primit mesaje de la suporterii de la CSA cum ca sunt pro-PSD, ca sunt nu stiu cum.Ideea e ca am fost si eu in Peluza Sud, la meciurile ... citeste toata stirea