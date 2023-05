Miercuri seara, FC Universitatea Cluj are ocazia sa cucereasca al doilea trofeu al Cupei Romaniei din istoria clubului. Formatia clujeana se va intalni de la ora 20:30 cu Sepsi Sfantu Gheorghe, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in cadrul finalei Cupei Romaniei.Alex Chipciu, capitanul "U" Cluj spune ca in aceasta seara va fi un meci pentru istorie, iar alb-negrii nu sunt frustrati de faptul ca ca echipa nu poate juca anul viitor in cupele europene in cazul in care castiga trofeul."E un meci ... citeste toata stirea