Alex Chipciu (34 de ani) a ajuns in vara anului trecut la "U" Cluj, de la rivala CFR Cluj, si a devenit intre timp capitanul echipei. La finalul primului sezon in tricoul celor de la "U", Alex Chipciu a tras concluziile. Acesta a transmis un scurt mesaj pentru fanii gruparii clujene."A trecut un an, un an in care ne-am clasat pe o pozitie onorabila, avand in vedere ca a fost primul sezon in prima liga.Daca ar fi sa ma uit la lucrurile bune, as zice ca am fost foarte puternici pe teren propriu, ... citeste toata stirea