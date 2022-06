Alex Chipciu rupe tacerea dupa plecarea de la CFR: "O perioada neagra! Marius Sumudica mi-a zis sa nu ma intorc!"

Alex Chipciu (33 ani) este al saptelea jucator transferat la "U" Cluj, dar diferenta este ca vine de la marea rivala din Gruia. Transferat de CFR Cluj in ianuarie 2020 de la Anderlecht, Chipciu si-a trecut in cont trei titluri de campion al Romaniei, insa in ultima perioada a fost "tras pe linie moarta" de Dan Petrescu (54 de ani) si a ales sa-si continue cariera in tricoul rivalei din oras.Mijlocasul isi pierduse rabdarea cu campionii, cei care ii promisesera ca va fi titular la echipa lui ... citeste toata stirea