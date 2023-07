Alex Chipciu (34 de ani) a avut o oferta de la FCSB in aceasta vara, dar a decis sa semneze cu "U" Cluj, unde sezonul trecut a fost imprumutat de la CFR. Dupa meciul cu Petrolul, primul al noului sezon, incheiat 1-1, Alex Chipciu a vorbit despre viitorul sau, si a anuntat ca vrea sa se retraga de la "U" Cluj.Chipciu a dat de inteles ca ia in calcul sa se retraga la finalul contractului cu "U" Cluj. Cel semnat in vara este valabil doar un sezon, pana la 30 iunie 2024."Doar ce am semnat, unde ... citeste toata stirea