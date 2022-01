Alex Pascanu, fotbalistul in varsta de 23 de ani, a fost transferat de la CFR Cluj, unde a jucat din august 2020 pana in prezent.Fundasul nu s-a impus la CFR Cluj, astfel ca a fost imprumutat la FC Voluntari si mai apoi la Ponferradina, in Liga 2. Cu toate acestea, prestatiile sale au fost apreciate in Spania si ibericii s-au decis sa-l transfere definitiv."Cluburile CFR 1907 Cluj si SD ... citeste toata stirea