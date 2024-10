Alexandru Chipciu a atras toate privirile dupa meciul cu Lituania! Ce a facut fotbalistul de la "U" Cluj

Alexandru Chipciu, fotbalistul "U" Cluj, a oferit imaginile serii dupa meciul cu Lituania, castigat de Romania cu scorul de 2-1.Jucatorul "studentilor" a jucat in meciul de sambata trecuta, in deplasare cu Cipru, unde Romania s-a impus categoric cu scorul de 3-0. Chipciu l-a inlocuit atunci pe Nicusor Bancu in minutul 63 al meciului.In ciuda faptului ca nu a fost introdus pe teren in ultimul meci al Romaniei, Alexandru Chipciu a ramas pe teren zeci de minute, in timp ce ultimii fani ieseau ... citește toată știrea