Alexandru Chipciu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Mijlocasul ofensiv se alatura "studentilor" in Liga 1

Dupa un rand de negocieri intensive, Alexandru Chipciu (33 de ani) si-a reziliat contractul cu CFR Cluj si ajunge la formatia rivala din oras. Mijlocasul ofensiv se alatura "studentilor" in Liga 1.Alex Chipciu este unul dintre cei mai titrati jucatori romani ai ultimului deceniu, avand in palmares sase titluri de campion al Romaniei si un titlu in Belgia, alaturi de Anderlecht. Mijlocasul vine prin transfer de la CFR, unde a jucat in sezonul trecut 29 de partide si a inscris de trei ori. ... citeste toata stirea