Amenzi usturatoare pentru Dinamo, dupa barajul cu "U" Cluj. Nici "studentii" nu au scapat de sanctiuni

Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis, miercuri, sanctionarea cluburilor Universitatea Cluj si Dinamo ca urmare a problemelor de la barajul pentru Liga 1 Casa Pariurilor.Dinamo a primit o sanctiune ce totalizeaza aproape 85.000 lei, in vreme ce sanctiunea pentru Universitatea Cluj a fost ceva mai blanda, de "doar"15.000 lei. Astfel, "In temeiul art 82/1 si 3/a si c raportat la art. 83/2/d, clubul AS FC Universitatea Cluj se sanctioneaza cu penalitate sportiva de 15.000 lei. In temeiul ... citeste toata stirea