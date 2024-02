Ana Bogdan s-a calificat in semifinalele Transylvania Open. Va infrunta o alta romanca iubita de public

Ana Bogdan a castigat un meci maraton cu Arantxa Rus si a urcat in semifinalele Transylvania Open! A fost 3-6, 7-6, 7-6 pentru favorita publicului de la Cluj, care a castigat astfel nu doar meciul turneului, dar si unul dintre cele mai bune meciuri ale inceputului de an in WTA: aproape trei ore si jumatate de tenis-spectacol, la care Arantxa Rus, favorita 1 a turneului, a contribuit si ea din plin.Ana Bogdan si Jaqueline Cristian vor juca sambata pentru un loc in finala Transylvania Open, ... citește toată știrea