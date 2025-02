Ana Dumbrava, desemnata cea mai buna jucatoare de Counter-Strike, va participa la un turneu in Cluj-Napoca, alaturi de cele mai bune echipe din lume

Dupa o perioada de ani buni in care scena internationala de Counter-Strike a lipsit cu desavarsire din Romania, cele mai bune echipe din lume se intorc in Cluj-Napoca.In perioada 14 februarie - 23 februarie, cele mai bine clasate organizatii din lume vor ajunge in Cluj-Napoca in cadrul unei competitii organizate de PGL, cu un premiu total de 1,250,000 de euro.Printre echipele participante se afla si Imperial Fe, la care joaca Ana Dumbrava, recent desemnata cea mai buna jucatoare de ... citește toată știrea