Ancheta epidemiologica! Mai multi micuti fotbalisti, printre care si trei de la U Cluj, intoxicati la un turneu de fotbal din Baile Felix

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:48
Circa 20 de copii intre 6 si 11 ani au prezentat simptome de toxiinfectie alimentara (dureri abdominale, varsaturi si scaune diareice) iar trei dintre acestia au fost spitalizati si conectati la perfuzii pentru a se evita deshidratarea.
Copiii se aflau la Baile Felix pentru un turneu de fotbal, Kids Tournament - Turism Felix Cup 2025, si erau cazati la hotelurile Mures si Poienita.

Antrenorii si parintii suspecteaza hrana servita la hotel (in ziua care se incheia copiii au serit aceleasi

