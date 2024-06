Andre Agassi si Steffi Graf s-au temut sa vina la Cluj, crezand ca orasul nu e sigur. Cum au fost convinsi si ce au declarat la final

Vedetele tenisului international Andre Agassi si Steffi Graf au fost invitate sa participe la un meci demonstrativ in cadrul evenimentului Sports Festival, care are loc la Cluj-Napoca. Li s-a propus un meci de dublu in compania Simonei Halep si a lui Andrei Pavel.Desi propunerea li s-a parut interesanta, cei doi nu au acceptat din prima sa participe."Au fost ingrijorati de partea de security, a trebuit sa le explicam cat de sigura e Romania, cat de sigur e Clujul. Alaturi de Simona, Esiriac, ... citește toată știrea