Vineri, Andrea Mandorlini, antrenorul alaturi de care CFR Cluj spera sa-si recapete suprematia in Liga 1, a fost prezentat oficial in Gruia. Tehnicianul in varsta de 62 de ani spune ca este incantat sa revina la Cluj, la clubul pe care il poarta in suflet, dar si la orasul din inima Transilvaniei.Dupa despartirea de Dan Petrescu, vicecampioana a anuntat noul antrenor al echipei. Italianul Andrea Mandorlini este alesul."Eselul clubului nostru de a continua ascensiunea avuta in ultimii ani, ... citeste toata stirea