CFR Cluj o infrunta pe rivala "U" Cluj in meciul care inchide etapa cu numarul 6 din SuperLiga, luni, 21 august, ora 21:30. Mandorlini nu a mai jucat un meci oficial de pe 6 august, insa tehnicianul spune ca jucatorii sunt pregatiti de lupta."E un meci important, n-am mai jucat de ceva timp, am avut timp sa ne recuperam in ultimele doua saptamani. Am lucrat in aceasta perioada pentru jocul cu U Cluj. Am jucat multe derby-uri in cariera mea de fotbalist, ... citeste toata stirea