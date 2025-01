Andreea Esca, surprinsa "recitand" imnul Rapidului pe aeroport! In loc de aprecieri pentru spontaneitate: "E (cam) batranica in realitate" VIDEO

Andreea Esca, surprinsa "recitand" imnul Rapidului pe aeroport: "E (cam) batranica in realitate"Andreea Esca, celebra prezentatoare de la Pro TV, a fost protagonista unui moment inedit pe aeroportul Otopeni, la ora 3 dimineata, in 6 ianuarie. Inainte de zborul spre Dubai, unde urma sa plece intr-o vacanta, Esca s-a intalnit intamplator cu lotul Rapidului, care se pregatea sa plece in cantonamentul de iarna din Emiratele Arabe Unite. Intr-un gest spontan, vedeta a inceput sa recite versurile ... citește toată știrea