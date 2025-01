Andrei Artean, adevarul despre transferul la "Sepcile Rosii": "Nu am mai fost dorit la CFR Cluj"

Fotbalistul Andrei Artean a dezvaluit motivul pentru care a decis sa plece de la CFR Cluj la marea rivala, "U" Cluj.Mijlocasul a intampinat ceva probleme la echipa din Gruia, in conditiile in care nu a mai fost dorit acolo."Am venit la Cluj acum sase luni si chiar nu-mi doream sa plec. La fosta echipa (CFR-n.n.) a fost o problema, nu din partea antrenorului, altcineva nu m-a mai dorit acolo, dar spun ca totul se intampla cu un scop in viata si asa a fost sa fie. Am ales sa am continuitate in ... citește toată știrea