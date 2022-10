Andrei Miron a semnat cu Universitatea Cluj! Fundasul central are peste 230 de aparitii la nivelul primei ligi

Universitatea Cluj a anuntat luni seara transferul fundasului central Andrei Miron (28 de ani). Andrei Miron era liber de contract de la finalul lunii septembrie, dupa despartirea de echipa israeliana de prima liga Hapoel Haifa.Fundasul central nu va putea juca pentru "U" Cluj pana in ianuarie 2023. Miron si-a reziliat contractul cu FCSB in timpul perioadei de "mercato". Ulterior, cu Hapoel Haifa a reziliat dupa incheierea perioadei de transferuri din Romania."Sunt fericit ca am semnat cu "U" ... citeste toata stirea