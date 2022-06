Andrija Stipanovic, inca 2 ani la U BT; Patrick Richard si Nandor Kuti si-au prelungit si ei contractele

Campioana Romaniei a ajuns la un nou acord cu Andrija Stipanovic, pivotul bosniac va evolua la U-Banca Transilvania in urmatoarele doua sezoane.Nascut pe 18 decembrie 1986 la Mostar, in Bosnia si Hertegovina, Andrija a sosit la gruparea de pe malul Somesului in vara anului 2020. Jucatorul de 2.09 metri a inregistrat in stagiunea precedenta a Ligii Nationale medii de 11.7 puncte, 4.2 recuperari si 3.9 assist-uri, si a jucat in 13 meciuri din sezonul regulat al Basketball ... citeste toata stirea