Anglia sau Spania? Cine va reusi sa castige prestigiosul trofeu Euro 2024

Anglia si Spania se vor intalni in marea finala de la Euro 2024, care se va juca pe Stadionul Olimpic din Berlin, pe data de 14 iulie.,,Diavoli Rosii" au reusit sa treaca de Franta in prima semifinala a turneului cu scorul de 2-1. Francezii au fost cei care au deschis scorul prin Kolo Muani, insa spaniolii au reusit sa intoarc rezultatul. Tanarul de doar 16 ani, Lamine Yamal a reusit sa inscrie cu o executie spectaculoasa, iar Dani Olmo a marcat golul care a calificat Spania in finala ... citește toată știrea