Antrenorul care a calificat-o pe U Cluj in finala ramane fara contract: "probabil vom discuta dupa baraj"

Universitatea Cluj incearca sa promoveze in Liga 1 si va juca duminica returul cu Dinamo, dupa victoria cu 2-0 de la Cluj. Pana atunci, grupa U19, din Liga Elitelor, va juca finala campionatului.Toata atentia este indreptata asupra echipei mari, dar U19 poate deveni campioana nationala vineri. EchipaU19 antrenata de Marius Suller va juca finala campionatului impotriva celor de la FK Csikszereda, formatie care a eliminat-o in semifinale pe Farul. "Asta le-am spus de la inceput, de acum un an, ... citeste toata stirea