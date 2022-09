Antrenorul CFR-ului sustine ca are o strategie pentru echipa nationala

Dan Petrescu il sustine pe Edi Iordanescu si crede ca FRF-ul a luat decizia potrivita sa-l pastreze, desi Nationala a retrogradat in Liga C. In plus, antrenorul campioanei spune ca are o strategie pentru revitalizarea fotbalului la nivel de echipa nationala."Eu zic ca Edi cunoaste jucatorii acum. Mi se pare normal ca avea nevoie de timp. Indiferent de ce ar zice unii critici, nu vad rostul schimbarii. In ultimele doua meciuri echipa a aratat bine. Are o idee despre ce urmeaza, merita ... citeste toata stirea