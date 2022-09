Programate joi, in etapa a doua a grupelor Conference League, meciurile echipelor CFR Cluj si FCSB vor fi conduse la centru de arbitri din Olanda si Austria.Meciul CFR Cluj - Sivasspor, programat in grupa G, de la ora 19.45, va fi arbitrat de olandezul Allard Lindhout, ajutat de Mario Diks si Erwin Zeinstra, in timp ... citeste toata stirea