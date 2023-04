Horatiu Fesnic a fost desfiintat de Gigi Becali dupa derby-ul Rapid - FCSB 1-0, iar omul de afaceri a declarat ca se retrage din fotbal din cauza lui. Arbitrul clujean a fost pus la zid si in cadrul emisiunii moderate de Ioana Cosma, la Fanatik Superliga.Intrebat de Ioana Cosma cum caracterizeaza prestatia arbitrului de la derby-ul Rapid - FCSB, Alin Buzarin a explodat: "Absolut nepotrivita delegarea! Tremura buletinul de Cluj pe el! Am inteles ca a jucat la CFR Cluj si tatal sau lucreaza in ... citeste toata stirea