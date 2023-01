Ardeleanul Sorin Simion Comsa e desfigurat, dar a castigat competitia de dat palme "RXF SLAP" - VIDEO

Sorin Comsa, un sportiv din Alba Iulia, a castigat prima competitie de dat palme, organizata in Romania de circuitul de lupte RXF. Atentie - Imagini care va pot afecta emotional!Sorin Comsa l-a invins in finala pe Gorczyca Alexandru si a castigat 5.000 de euro, dar pretul platit este urias. Ardeleanul are fata tumefiata, de parca a trecut printr-un accident de ciruclatie grav.Sorin recunoaste ca parintii "au fost destul de socati (ca participa), dar pana la urma au fost de acord".Finala a ... citeste toata stirea