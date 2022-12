Argentina s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale 2022, dupa 4-3 cu Olanda la loviturile de departajare

Nationala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emotii in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, noteaza Mediafax.Dupa o prima jumatate de ora dominata teritorial de Argentina, care a fost mai prezenta in jumatatea adversa, Lionel Messi a gasit o pasa excelenta pe culoar, pentru Molina, care a patruns in ... citeste toata stirea