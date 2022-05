Asa sarbatoreste "U" Cluj promovarea in Liga 1! Alte echipe suspina de invidie ca nu au asa fani - VIDEO

Suporterii U Cluj au invadat, luni seara, Piata Avram Iancu, din Cluj-Napoca, pentru a sarbatori promovarea in Liga 1, alaturi de jucatori. Fanii s-au adunat in Piata inca de la ora 19:19, iar jucatorii au ajuns la ora 20:00, moment in care a izbucnit nebunia.Jucatorii s-au alaturat fanilor, au cantat si au baut bere. Au fost cantate imnurile echipei intr-un singur glas, cel am promovarii in prima liga. A fost scandat numele antrenorului Erik Lincar, dar au fost injurati si rivalii de la CFR ... citeste toata stirea