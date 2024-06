Atacantul Matei Moraru a semnat cu FC Universitatea Cluj pana in 2027. Tanarul a marcat cinci goluri in sezonul trecut

Pana in 2027 tanarul atacant Matei Moraru o sa imbrace tricoul celor de la "U", dupa ce clubul a anuntat prelungirea contractului cu acesta.,,Matei Moraru (18 ani) a semnat un nou contract cu FC Universitatea Cluj, acesta urmand sa imbrace tricoul echipei noastre pana in 2027.Matei Moraru a debutat la nivel de seniori pentru formatia noastra la doar 15 ani si doua luni, intr-un meci de Cupa Romaniei, castigat de "U" cu 2-0 impotriva Unirii Dej in sezonul 2020/2021. In total, mijlocasul care ... citește toată știrea