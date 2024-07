Atacantul senegalez Mamadou Thiam a revenit la Universitatea Cluj. E intr-o forma excelenta! - VIDEO

Mamadou Thiam, atacantul de 29 de ani s-a reintors in Cluj. Atacantul a petrecut ultimul sezon in fotbalul arab, jucand pentru echipa Al-Jabalain."U" Cluj a anuntat in urma cu aproximativ doua saptamani aducerea inapoi a senegalezului Mamadou Thiam. In sezonul 2022/2023, atacantul a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai "sepcilor rosii". Thiam a inscris peste 10 goluri, a oferit un assist si a fost transferat in Kuweit, la Al Arabi. Echipa care l-a cumparat a platit 500.000 ... citește toată știrea