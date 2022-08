"Atingerile din filmare au surprins lumea tenisului" - Gesturi nefiresti la US Open intre o sportiva si tatal ei

Sara Bejlek, in varsta de 16 ani, s-a calificat pe tabloul principal de la US Open, iar la final s-a dus la tatal ei, care a sarutat-o pe gura si a atins-o pe fund. Acelasi comportament l-a avut si antrenorul.Imaginile au aparut pe Twitter, iar oamenii le-au comentat intens."Atingerile din filmare au surprins lumea tenisului. Fanii de pe social media au rabufnit. Calificarea pe tabloul principal de la US Open a fost umbrita de momentele de la final. Tatal si antrenorul ei au atins-o pe fund ... citeste toata stirea