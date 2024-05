Atmosfera magica pe BT Arena, la meciul cu CSM Oradea! Fanii clujeni au surprins cu un "spectacol de lumini" - VIDEO

U Banca Transilvania Cluj a invins si marti, tot pe teren propriu, vicecampioana CSM Oradea, scor 74-69 (36-42), in al doilea meci din sapte programate in finala Ligii Nationale. Seria se muta in Oradea Arena, in 18 si 20 mai. Nu au dezamagit nici fanii clujeni, care au organizat un "spectacol de lumini" in sala. La partida au asistat 6.550 de spectatori!Campioana clujeana a jucat mult sub nivelul sau in primele trei sferturi si a fost condusa permanent de oaspeti, chiar si la diferente ... citește toată știrea