Au crecut alocarile pentru sport/Peste 4,5 miloane de euro au fost impartiti catre structurile sportive din oras/Jumatate din suma a luat-o "U" Cluj

Circa 4,5 milioane de euro, fonduri nerambursabile, au fost alocati, in urma seidntei Consiliului Local din 15 aprilie unui numar de 37 de asociatii si structuri care activeaza in domeniul sportului in Cluj-Napoca. Alocarile pentru sport au crescut anul acesta cu 25%,potirivt muniicpalit['ii. JUmatate din suma merge cate echipa de fotbal "U" Cluj.Suma din acest an, 21.875.000 de ei, care reprezinta aproximativ 4,5 milioane de euro, este cea mai mare de pana acum pentru sustinerea ... citește toată știrea