Jucatorii si antrenorii de la U BT Cluj, care au castigat titlul national duminica seara in fata a 10.000 de fani, au respectat traditia clubului si s-au imbaiat in Somes.Jucatorii si antrenorii s-au dus de pe teren direct in raul Somes, care trece pe langa BT Arena. In amonte de podul Garibaldi, baschetbalistii imbracati cu tricourile de campioni, cu medaliile si trofeul s-au imbaiat in apa Somesului, fiind inconjurati de fani pe ambele maluri.10.000 de fani au asistat la meciul de ... citeste toata stirea