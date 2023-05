Fostul dinamovist, albanezul Elis Bakaj, a dezvaluit la Digi Matinal ca CFR Cluj ar fi semnat cu Lazio si il va transfera din vara pe Krasniqi."Mai mult ca sigur din vara va pleca la Lazio. Are calitate si viteza", a declarat Elis Bakaj, la Digi Matinal, care a spus ca informatia o are din fotbalul italian, unde joaca multi fotbalisti din Albania.La inceputul anului s-a vorbit intens despre transferul lui Krasniqi in Italia. "Sunt 3 oferte pentru Krasniqi. Sunt oferte clare, dar nu doar ... citeste toata stirea