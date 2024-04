Balaj neaga ca jucatorii "l-ar fi lucrat" pe Mutu in meciul de la Hunedoara: "Imi e greu sa cred. Am trait prea multe lucruri in fotbal"

Adrian Mutu (45 de ani) a decis sa plece de la CFR Cluj in urma esecului suferit in fata formatiei Corvinul Hunedoara, scor 4-0, din sferturile Cupei Romaniei. In pofida plecarii antrenorului, CFR Cluj a facut spectacol in derby-ul cu Rapid, scor 4-1, in Superliga Romaniei.La numai cateva zile de la decizia luata de "Briliant", Cristi Balaj, fostul presedinte al celor de la CFR Cluj, i-a luat-o pe urme lui Adi Mutu, alegand sa plece de la club. Recent, Balaj a vorbit despre motivele pentru ... citește toată știrea