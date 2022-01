Banca Transilvania continua parteneriatul BT cu Federatia Romana de Baschet si in 2022

Banca Transilvania (BT) si Federatia Romana de Baschet (FRB) continua parteneriatul inceput in 2016, destinat sustinerii performantei si inspirarii copiilor si tinerilor.BT va sustine inclusiv in acest an activitatea si planurile FRB, echipele nationale, precum si proiectele de voluntariat in baschet si cele educationale. Colaborarea de pana acum a avut impact pozitiv pentru peste 30.000 de sportivi legitimati, incepand chiar de la copiii de 7-8 ani."Investitiile semnificative pe care le face ... citeste toata stirea