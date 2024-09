Banel Nicolita nu s-a lasat de fotbal. Jucatorul castiga o suma impresionanta la o echipa din Liga a 4-a: ,,Am luat si o prima la semnatura"

Banel Nicolita, ajuns la 43 de ani, nu si-a lasat pasiunea pentru fotbal in trecut. Jucatorul care a strans 37 de meciuri in echipa nationala a semnat recent cu o echipa din Prahova, CSO Valenii de Munte din Liga a 4-a.Desi echipa activeaza la un nivel semi-profesionist, Nicolita a reusit sa atraga atentia nu doar prin prezenta sa in teren, ci si prin salariul sau, neobisnuit de generos pentru acest esalon."Mi-au dat un contract pe doi ani, pana la 45 de ani. Imi dau 30 de milioane (n.r. - ... citește toată știrea