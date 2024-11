Baschet la cote maxime. U-BT Cluj, duel de foc cu CSM Corona, la doar o zi dupa succesul din EuroCup

O singura zi de pauza a avut U-BT Cluj intre partida din BKT EuroCup cu Lietkabelis si urmatoarea etapa a Ligii Nationale. Baschetbalistii clujeni joaca vineri, 15 noiembrie 2024, in deplasare cu CSM Corona Brasov. Duelul va incepe la ora 20:25 si va fi transmisa in direct pe Digi Sport 3, precum si pe FRB TV.Jucatorii lui Mihai Silvasan au moralul ridicat, dupa ce au reusit sa o invinga in BKT EuroCup pe Lietkabelis cu scorul de 100-93. Astfel, formatia clujeana a urcat pe locul 4 in ... citește toată știrea