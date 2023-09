Baschetbalistele de la Universitatea Cluj au revenit in cupele europene, dar au pierdut primul meci al dublei cu Eleftheria Moschatou.Clujencele participa la calificarile in EuroCup Women, unde joaca cu grecoaicele de la Eleftheria Moschatou.Eleftheria este la a treia tentativa de a ajunge in grupele EuroCup Women, deci are mai multa experienta. Asta a facut ca in primul meci, de joi seara, de la Cluj-Napoca, sa se impuina cu scorul de 62 la 47.Cea mai buna jucatoare ... citeste toata stirea