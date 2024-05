Baschetbalistii de la U Bt au facut traditionala baie in Somes dupa victoria cu Oradea de aseara VIDEO

Baschetbalistii de la U Bt au facut traditionala baie in Somes dupa victoria cu Oradea de aseara VIDEOPentru a sarbatori acest succes, jucatorii de la U-BT Cluj-Napoca au respectat traditia si s-au racorit intr-o baie in Somes, un gest simbolic care a adus bucurie atat lor, cat si suporterilor prezenti.U-BT Cluj-Napoca a triumfat joi in cea de-a cincea partida a finalei Ligii Nationale de baschet masculin, invingand echipa CSM Oradea cu scorul de 97-89 (44-41), si a cucerit al patrulea ... citește toată știrea