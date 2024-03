Baschetbalistii U-BT raman neinvinsi in acest sezon! Clujenii au castigat derby-ul cu CSM CSU Oradea

U-BT Cluj-Napoca ramane neinvinsa pe plan intern in acest sezon dupa ce a castigat dramatic derby-ul cu CSM CSU Oradea, cu scorul de 85-84, vineri seara, in deplasare, in Liga Nationala de baschet masculin.Jarell Eddie a deschis scorul cu o tripla, apoi CSM CSU Oradea, impinsa de la spate de public, a reusit sa se tina in meci. Donatas Tarolis, a marcat rapid 6 puncte, insa echipa a putut sa se desprinda pentru prima data la 11-16, gratie lui D.J. Seeley. Pana la urma, clujenii au cu un singur ... citește toată știrea