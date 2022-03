Basketball Champions League. U-BT Cluj-Napoca a suferit prima infrangere in Top 16 Champions League

U BT Cluj a suferit prima infrangere in Grupa K, faza Top 16 a competitiei Basketball Champions League. Campioana Romaniei a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia Unicaja Malaga, scor 86-70.Peste 4.000 de fani au asistat la partida cu Unicaja Malaga. In urma rezultatului, U BT Cluj aduna 5 puncte in clasament si este la egalitate pe primele doua locuri cu Unicaja Malaga. Ultimele doua meciuri din grupa sunt Filou Oostende - Unicaja (16 martie) si Filou Oostende - U BT Cluj (22 ... citeste toata stirea