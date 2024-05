Becali a luat decizia in privinta lui Alex Chipciu de la U Cluj: Il vreau pe Chipciu!" Care este conditia pusa

Gigi Becali a anuntat ca-l va aduce pe Alex Chipciu, care mai are un an de contract cu "U" Cluj, doar daca acesta devine liber de contract.Gigi Becali a decrata la Digi Sport ca nu vrea sa plateasca pentru Alex Chipciu, dar ca spera ca acesta ii va convinge pe cei de la U Cluj sa il lase liber de contract.Patronul FCSB, Gigi Becali, este ferm in decizia de a nu cheltui bani pentru a-l aduce pe Alex Chipciu, care doreste sa revina la FCSB si este optimist ca va reusi sa-i convinga pe cei din ... citește toată știrea