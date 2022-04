Biletele pentru meciul decisiv cu MHP Ludwigsburg, care se disputa saptamana viitoare la Cluj, se pun in vanzare azi, anunta U BT.U BT a pierdut aseara returul cu MHP Ludwigsburg in deplasare in Germania, dupa ce in tur a castigat la un punct diferenta, astfel ca pentru accederea in semifinalele Basketball Champions League e nevoie de disputarea unui al treilea meci, care va avea loc saptamana viitoare la Cluj, in sala ... citeste toata stirea